Орбан: в НАТО есть понимание угрозы третьей мировой в случае конфликта с Россией

«Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне», – сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»). Члены альянса осознают, что принятие Украины в их ряды неизбежно приведет к постоянному противостоянию с Москвой.