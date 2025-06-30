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Орбан: в НАТО есть понимание угрозы третьей мировой в случае конфликта с Россией

Ведомости

В НАТО начинает появляться понимание того, что любое столкновение с Россией приведет к третьей мировой войне и этого надо не допустить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне», – сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»). Члены альянса осознают, что принятие Украины в их ряды неизбежно приведет к постоянному противостоянию с Москвой.

26 июня президент Финляндии Александер Стубб заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно при администрации американского лидера Дональда Трампа, однако в долгосрочной перспективе это возможно.

Днем ранее страны НАТО на саммите в Нидерландах обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Это решение было принято «перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности». В частности, Россия была названа долгосрочной угрозой для евро-атлантической безопасности.

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