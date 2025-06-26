Стубб: Украина не сможет вступить в НАТО при Трампе
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно при администрации американского лидера Дональда Трампа, однако в долгосрочной перспективе это возможно.
По его словам, будет реалистично признать, что один из ключевых членов альянса – США – сейчас против вступления Украины в НАТО. Поэтому этого не случится в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
«Но в долгосрочной перспективе такая возможность должна быть», – отметил Стубб в интервью американскому телеканалу CNBC (цитата по ТАСС).
Тем временем президент США на саммите НАТО в Гааге заявил, что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он находится у власти. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
25 июня страны НАТО на саммите в Нидерландах обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Это решение было принято «перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности». В частности, Россия была названа долгосрочной угрозой для евро-атлантической безопасности.