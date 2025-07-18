Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В МИДе заявили о подготовке НАТО к военному конфликту с Россией

Ведомости

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в ходе встречи в Алтайском государственном университете заявил, что альянс НАТО целенаправленно готовится к военному конфликту с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая перед студенческой аудиторией, представитель МИД РФ подчеркнул, что военная деятельность НАТО и ЕС направлена исключительно на обеспечение стратегического превосходства и формирование военных рисков для России, что свидетельствует о целенаправленной подготовке к возможной войне.

Грушко также отметил, что Запад рассматривает Украину исключительно как инструмент геополитического противоборства с Россией. Он подчеркнул: альянс ставит задачу не просто ослабить, а полностью истощить РФ через разжигание вооруженного конфликта у ее границ.

25 июня на саммите НАТО было принято решение о поэтапном увеличении оборонных расходов стран-участниц до 5% ВВП к 2035 году.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных