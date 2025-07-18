В МИДе заявили о подготовке НАТО к военному конфликту с Россией
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в ходе встречи в Алтайском государственном университете заявил, что альянс НАТО целенаправленно готовится к военному конфликту с РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Выступая перед студенческой аудиторией, представитель МИД РФ подчеркнул, что военная деятельность НАТО и ЕС направлена исключительно на обеспечение стратегического превосходства и формирование военных рисков для России, что свидетельствует о целенаправленной подготовке к возможной войне.
Грушко также отметил, что Запад рассматривает Украину исключительно как инструмент геополитического противоборства с Россией. Он подчеркнул: альянс ставит задачу не просто ослабить, а полностью истощить РФ через разжигание вооруженного конфликта у ее границ.
25 июня на саммите НАТО было принято решение о поэтапном увеличении оборонных расходов стран-участниц до 5% ВВП к 2035 году.