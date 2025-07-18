Грушко: Россия подготовит ответ на 18-й пакет санкций ЕС
После изучения 18-го пакета санкций Евросоюза Россия оставляет за собой право на контрмеры, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Грушко уточнил, что российская сторона проведет анализ влияния новых санкционных ограничений на экономику страны. Он подчеркнул, что в случае необходимости будут приняты меры для защиты национальных интересов, не исключив при этом возможных ответных действий со стороны России.
Замглавы МИДа отметил, что не исключает полного прекращения торгового оборота между Россией и ЕС. По его словам, западные страны ведут против РФ полномасштабную гибридную войну, используя все доступные инструменты давления, в том числе экономические.
18 июля ЕС одобрил 18-й пакет санкций, где среди новых мер – корректировка ценового коридора на российскую нефть, дополнение перечня санкционных лиц и организаций, банковские ограничения и рестрикции в отношении инфраструктуры «Северных потоков».