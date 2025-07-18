Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили задержанных в Баку россиян
Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили задержанных в Баку граждан России. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя аппарата.
Отмечается, что сотрудники встретились с каждым задержанным и изучили условия и вопросы обращения с ними.
30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». В тот же день силовики задержали журналистов «Sputnik Азербайджан» – руководителя редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их обвинили в том, что они являются «агентами ФСБ России». Сотрудников посольства РФ в Азербайджане к задержанным не допустили. Позже суд в Баку арестовал Картавых и Белоусова на четыре месяца.
1 июля в Азербайджане также произошли аресты восьмерых россиян, которых обвинили в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.