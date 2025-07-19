Трамп заявил об ослаблении БРИКС
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что объединение БРИКС быстро теряет свои позиции после его угрозы ввести пошлины. Об этом сообщает ТАСС.
Американский лидер отметил, что группа, которая могла представлять угрозу доминированию доллара, утратила влияние после введения США торговых ограничений. «И знаете, есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает», – заявил Трамп, подчеркнув готовность Вашингтона оперативно реагировать на любые попытки усиления объединения. Он добавил, что БРИКС предприняла попытку вытеснить доллар, но умный президент, а не «болван, как последний» не позволит этого сделать.
По оценкам Трампа, после применения американских экономических мер влияние группы значительно снизилось – он заявил, что на последней встрече «почти никто не появился», не уточнив, о какой встрече идет речь.
8 июля Трамп заявил, что введет в отношении всех стран БРИКС 10% пошлины, поскольку они стремились «обесценить доллар». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что деятельность объединения не направлена против третьих стран.