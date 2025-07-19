Трамп заявил об ослаблении БРИКС

Американский лидер отметил, что группа, которая могла представлять угрозу доминированию доллара, утратила влияние после введения США торговых ограничений. «И знаете, есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает», – заявил Трамп, подчеркнув готовность Вашингтона оперативно реагировать на любые попытки усиления объединения. Он добавил, что БРИКС предприняла попытку вытеснить доллар, но умный президент, а не «болван, как последний» не позволит этого сделать.