Трамп заявил о намерении ввести 10%-ные пошлины на товары из стран БРИКС

«Мы больше не будем той же страной. Мы не позволим этому случиться, – сказал он. – Вы когда-нибудь слышали выражение “доллар – это король”? Доллар – король. И мы сохраним это положение. Я просто говорю: если кто-то хочет бросить нам вызов – пожалуйста, но им придется дорого за это заплатить. А я не думаю, что кто-то из них готов заплатить такую цену».