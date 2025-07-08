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Трамп заявил о намерении ввести 10%-ные пошлины на товары из стран БРИКС

Президент США обвинил объединение в стремлении обесценить доллар
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что все страны – члены БРИКС будут платить 10%-е пошлины, так как, по его мнению, союз был создан, чтобы «обесценить» доллар.

«БРИКС был создан, чтобы обесценить наш доллар и убрать доллар с позиции мировой валюты, лишить его статуса стандарта, – сказал Трамп журналистам во время заседания с членами своего кабинета. – И ничего, если они хотят играть в такую игру, но я тоже умею играть в такие игры. Так что любая страна, входящая в БРИКС, будет обложена 10%-ной пошлиной».

Трамп считает, что страны БРИКС пытаются уничтожить доллар, чтобы заменить его другой мировой валютой.

«Мы не собираемся терять этот статус. Если у нас будет умный президент, – мы никогда не потеряем этот стандарт. А если будет глупый президент, как предыдущий, мы его потеряем», – заявил американский лидер.

Трамп сказал, что если доллар США утратит статус мировой резервной валюты, это будет равносильно проигрышу в мировой войне.

«Мы больше не будем той же страной. Мы не позволим этому случиться, – сказал он. – Вы когда-нибудь слышали выражение “доллар – это король”? Доллар – король. И мы сохраним это положение. Я просто говорю: если кто-то хочет бросить нам вызов – пожалуйста, но им придется дорого за это заплатить. А я не думаю, что кто-то из них готов заплатить такую цену».

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя планы Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС, заявил, что ни одна страна не может выйти победителем из торговой войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу Трампа, заявил, что взаимодействие стран в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран.

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