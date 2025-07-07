Лула да Силва раскритиковал угрозы Трампа ввести пошлины против союзников БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подверг резкой критике угрозы президента США Дональда Трампа ввести 10%-ые пошлины на импорт из стран, поддерживающих политику БРИКС.
«Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете. Считаю, что это большая ошибка и безответственное решение», – отметил бразильский лидер (цитата по ТАСС).
Он добавил, что не намерен комментировать каждую публикацию Трампа в соцсетях, но подчеркнул: страны БРИКС и их партнеры в случае необходимости могут дать зеркальный ответ.
Помимо критики в адрес США, Лула выступил за реформу глобальных институтов, включая Совбез ООН, отметив, что существующие структуры не справляются с задачей поддержания мирового порядка. «Если действительно представительный и серьезный институт глобального управления отсутствует, то система отношений между государствами приобретает разрушительный характер», – подчеркнул президент.
Ранее Трамп заявил, что против государств, поддерживающих БРИКС, могут быть введены американские пошлины в размере 10%. «С любой страны, придерживающейся антиамериканской политики БРИКС, будет взиматься дополнительный 10%-ный тариф. Исключений из этой политики не будет», – сказал Трамп.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу Трампа, заявил, что взаимодействие стран в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран.