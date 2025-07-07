Трамп пообещал новые тарифы для поддерживающих БРИКС стран

В конце ноября 2024 г. Трамп заявлял, что против стран БРИКС будут введены 100%-ные пошлины в случае, если они создадут единую валюту на замену доллару или станут использовать другую валюту в качестве альтернативы. Он также пригрозил государствам объединения закрытием доступа на американский рынок.