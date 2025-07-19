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Посол РФ опроверг слова Речана об отправке в Приднестровье 10 000 солдат

Ведомости

Россия свела к минимуму свое военное присутствие в Приднестровье, заявил ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Он также опроверг заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о планах РФ направить в непризнанную республику 10 000 солдат.

«Это, конечно, иначе как анекдот рассматривать нельзя – невольно возникают отсылки к герою Гоголя Хлестакову с его тысячами курьеров», – сказал Озеров.

По его словам, последние годы военное присутствие РФ на левом берегу Днестра постоянно сокращалось и сейчас сведено к минимуму, а почти все тяжелые вооружения вывезены.

Речан в июне заявил, что Россия якобы хочет разместить 10 000 военнослужащих в Приднестровье. В интервью Financial Times он утверждал, что Москва вмешивается в парламентские выборы, которые пройдут в стране в сентябре, в надежде, что «более дружественное» России правительство позволит ей разместить больше солдат. По словам посла, вмешательство Москвы включало в себя «онлайн-пропаганду и незаконные денежные переводы партиям».

В феврале 2023 г. премьер-министр Молдавии заявил о своем намерении добиваться вывода российских военных с территории Приднестровья и добиваться ее «демилитаризации». Президент республики Майя Санду говорила, что Молдавия может попросить западные страны помочь Приднестровью в условиях энергокризиса, однако для этого миротворцы из РФ должны быть заменены на гражданскую миссию ООН или ЕС.

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