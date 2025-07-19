Посол РФ опроверг слова Речана об отправке в Приднестровье 10 000 солдат

Речан в июне заявил, что Россия якобы хочет разместить 10 000 военнослужащих в Приднестровье. В интервью Financial Times он утверждал, что Москва вмешивается в парламентские выборы, которые пройдут в стране в сентябре, в надежде, что «более дружественное» России правительство позволит ей разместить больше солдат. По словам посла, вмешательство Москвы включало в себя «онлайн-пропаганду и незаконные денежные переводы партиям».