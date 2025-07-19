Австралия с опозданием передала Украине половину из 49 обещанных танков Abrams

По данным ABC, американские официальные лица в частном порядке по-прежнему разочарованы решением Австралии передать Украине списанные танки. Один из собеседников говорил, что украинцам будет «трудно обслуживать» вооружения. В апреле австралийский чиновник также сообщил ABC о сомнениях в том, что украинцы действительно нуждаются в этих машинах, которые никогда не участвовали в боевых действиях и могут быть уязвимы для беспилотников из-за их непрочной крыши.