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Австралия с опозданием передала Украине половину из 49 обещанных танков Abrams

Ведомости

На Украину прибыли первые австралийские танки M1A1 Abrams, поставка произошла спустя девять месяцев после решения о передаче вооружений, передает ABC со ссылкой на заявление министра обороны Австралии Ричарда Марлеса.

Австралия пообещала поставить в республику танки еще в октябре прошлого года. Согласно заявлению министра, более половины из 49 обещанных Abrams уже поступили в украинскую армию, остальные ожидаются «в ближайшие месяцы».

Длительная задержка в поставке связана с необходимостью получить одобрение Вашингтона на отправку американских танков в третью страну, напоминает ABC. Кроме того, премьер-министр Энтони Албанезе указывал на «логистические проблемы».

По данным ABC, американские официальные лица в частном порядке по-прежнему разочарованы решением Австралии передать Украине списанные танки. Один из собеседников говорил, что украинцам будет «трудно обслуживать» вооружения. В апреле австралийский чиновник также сообщил ABC о сомнениях в том, что украинцы действительно нуждаются в этих машинах, которые никогда не участвовали в боевых действиях и могут быть уязвимы для беспилотников из-за их непрочной крыши.

Стоимость 49 танков составляет $245 млн. В общей сложности Австралия выделила на помощь Украине в $1,5 млрд, напоминает ABC.

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