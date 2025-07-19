Минобороны подтвердило групповой удар по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы (ВС) России ночью 19 июля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все назначенные объекты были поражены, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Российская армия атаковала предприятия Украины высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, говорится в сообщении. В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились по предприятиям, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.