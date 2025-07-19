Системы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России

Российские военнослужащие отразили атаки с 15:00 мск до 19:00 мск. В частности, 15 дронов уничтожено над территорией Брянской области и шесть БПЛА – над Калужской областью. Еще четыре беспилотника сбито над Московским регионом, в том числе три дрона, летевших на Москву. Кроме того, над Тульской областью нейтрализовано два БПЛА.