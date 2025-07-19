Системы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали 27 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.
Российские военнослужащие отразили атаки с 15:00 мск до 19:00 мск. В частности, 15 дронов уничтожено над территорией Брянской области и шесть БПЛА – над Калужской областью. Еще четыре беспилотника сбито над Московским регионом, в том числе три дрона, летевших на Москву. Кроме того, над Тульской областью нейтрализовано два БПЛА.
Вечером 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин писал о нейтрализации трех беспилотников, которые предприняли попытки атаковать столицу. Сообщений о пострадавших или разрушений в результате инцидента нет.
На фоне происходящего Росавиация вводила в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» ограничения на работу. Меры отменили в 19:04 мск. Представитель Росавиации Артем Кореняко говорил, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности рейсов.