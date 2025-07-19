Захарова сообщила о совместной работе с рэпером Птахой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о совместном музыкальном проекте с рэпером Давидом Нуриевым (Птахой), пишет ТАСС.
В ходе общения с журналистами на фестивале VK fest Захарова подтвердила, что сотрудничество действительно состоялось, отметив, что две недели назад было подготовлено предварительное демо. Дипломат призналась, что такое творческое сочетание стало для нее неожиданным, но естественным.
Она пояснила, что ее тексты имеют более традиционную лирическую подачу, тогда как стиль Птахи отличается характерным рэп-речитативом и индивидуальной манерой исполнения. Захарова воздержалась от оценок результата, предложив слушателям самим судить о получившейся работе, и не стала называть дату выхода проекта.
Птаха – российский рэп-исполнитель, автор текстов, киноактёр. Родился 10 июня 1981 г. в Баку. Был участником рэп-групп «Отверженные» (1996–2000), Centr (2005–2016), «Три кита» (с 2011 г.). С 2006 по 2017 г. был владельцем и сооснователем звукозаписывающего музыкального лейбла, букинг-агентства и объединения «ЦАО Records». Прозвище Птаха получил из-за сходства в одежде с героем Тупака Шакура из фильма «Над кольцом» (Пташка).