Захарова сообщила о совместной работе с рэпером Птахой

В ходе общения с журналистами на фестивале VK fest Захарова подтвердила, что сотрудничество действительно состоялось, отметив, что две недели назад было подготовлено предварительное демо. Дипломат призналась, что такое творческое сочетание стало для нее неожиданным, но естественным.