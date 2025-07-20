Песков заявил о необходимости встречи Трампа и Путина

Зарубин указал, что после последнего разговора лидеров, когда Путин подтвердил свои принципы по поводу украинского регулирования, появились «сигналы» от Трампа в адрес России. Журналист предположил, что беседа президентов была непростой по тональности и атмосфере. «Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», – ответил Песков.