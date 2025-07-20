Песков заявил о необходимости встречи Трампа и Путина

Песков заявил о необходимости встречи Трампа и ПутинаНа этой встрече могут быть достигнуты «крупные договоренности», считают в Кремле
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, со временем она случится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Она [встреча] возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима. Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа», – сказал Песков.
Представитель Кремля при этом подчеркнул, что это время еще не настало, работу только предстоит сделать, а главное для России – достичь своих целей, а они «понятны, очевидны» и не меняются.
Зарубин указал, что после последнего разговора лидеров, когда Путин подтвердил свои принципы по поводу украинского регулирования, появились «сигналы» от Трампа в адрес России. Журналист предположил, что беседа президентов была непростой по тональности и атмосфере. «Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», – ответил Песков.