Зеленский ввел санкции против журналистки Латыниной
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян, в том числе российской журналистки Юлии Латыниной
Глава украинского государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против пяти человек. Как пишет «РБК-Украина», ограничения вводятся за участие в информационных кампаниях, направленных на «подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов» и др. Под санкции, помимо Латыниной, попали украинский блогер Андрей Серебрянский (Луганский), бывший народный депутат Украины Наталья Королевская, бизнесмен и бывший нардеп Геннадий Балашов и военный корреспондент Татьяна Аксененко.
В сентябре 2022 г. Министерство юстиции России включило Латынину в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Зеленский ранее утвердил введение санкций против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича. Под ограничения в мае также попали украинский политолог Константин Бондаренко, который выпустил «резко критическую» книгу про Зеленского «Джокер», уехавшие в Россию журналисты Дмитрий Василец и Александр Семченко, а также блогер Мирослав Олешко.