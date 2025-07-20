Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Зеленский ввел санкции против журналистки Латыниной

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян, в том числе российской журналистки Юлии Латыниной (считается в России иноагентом). Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте президента.

Глава украинского государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против пяти человек. Как пишет «РБК-Украина», ограничения вводятся за участие в информационных кампаниях, направленных на «подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов» и др. Под санкции, помимо Латыниной, попали украинский блогер Андрей Серебрянский (Луганский), бывший народный депутат Украины Наталья Королевская, бизнесмен и бывший нардеп Геннадий Балашов и военный корреспондент Татьяна Аксененко.

В сентябре 2022 г. Министерство юстиции России включило Латынину в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Зеленский ранее утвердил введение санкций против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича. Под ограничения в мае также попали украинский политолог Константин Бондаренко, который выпустил «резко критическую» книгу про Зеленского «Джокер», уехавшие в Россию журналисты Дмитрий Василец и Александр Семченко, а также блогер Мирослав Олешко.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных