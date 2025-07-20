Зеленский ввел санкции против журналистки Латыниной

Глава украинского государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против пяти человек. Как пишет «РБК-Украина», ограничения вводятся за участие в информационных кампаниях, направленных на «подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов» и др. Под санкции, помимо Латыниной, попали украинский блогер Андрей Серебрянский (Луганский), бывший народный депутат Украины Наталья Королевская, бизнесмен и бывший нардеп Геннадий Балашов и военный корреспондент Татьяна Аксененко.