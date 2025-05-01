Зеленский ввел санкции против Арестовича
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил введение санкций против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича. Указ опубликован 1 мая на сайте главы государства.
Ввести ограничения в отношении Арестовича ранее постановил Совет нацбезопасности и обороны (СНБО). В соответствии с санкциями, которые вводятся сроком на 10 лет, активы экс-советника будут заблокированы. Доступ к страницам Арестовича ограничат, ему также запретят распространять информацию на территории республики.
«Ютуб мне заблокируют на территории Украины, попытаются и соцсети. Соответственно, «Военный дневник» по понедельникам – все», – написал Арестович в своем Telegram-канале.
По данным издания «Страна», под ограничения также попали украинский политолог Константин Бондаренко, который выпустил «резко критическую» книгу про Зеленского «Джокер», уехавшие в Россию журналисты Дмитрий Василец и Александр Семченко, а также блогер Мирослав Олешко.
Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента Украины в январе 2023 г. Причиной увольнения стало его заявление о том, что подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился 14 января из-за падения ракеты, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию, заявив, что ракету никто не сбивал. 16 января Арестович признал ошибку и извинился.