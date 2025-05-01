Зеленский ввел санкции против Арестовича

В октябре 2023 г. стало известно, что украинская полиция начала досудебное расследование в отношении Арестовича по делу о пропаганде насилия. В России политик объявлен в розыск, в мае 2023 г. он был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.