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Зеленский ввел санкции против Арестовича

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил введение санкций против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича. Указ опубликован 1 мая на сайте главы государства.

Ввести ограничения в отношении Арестовича ранее постановил Совет нацбезопасности и обороны (СНБО). В соответствии с санкциями, которые вводятся сроком на 10 лет, активы экс-советника будут заблокированы. Доступ к страницам Арестовича ограничат, ему также запретят распространять информацию на территории республики.

«Ютуб мне заблокируют на территории Украины, попытаются и соцсети. Соответственно, «Военный дневник» по понедельникам – все», – написал Арестович в своем Telegram-канале.

По данным издания «Страна», под ограничения также попали украинский политолог Константин Бондаренко, который выпустил «резко критическую» книгу про Зеленского «Джокер», уехавшие в Россию журналисты Дмитрий Василец и Александр Семченко, а также блогер Мирослав Олешко.

В октябре 2023 г. стало известно, что украинская полиция начала досудебное расследование в отношении Арестовича по делу о пропаганде насилия. В России политик объявлен в розыск, в мае 2023 г. он был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента Украины в январе 2023 г. Причиной увольнения стало его заявление о том, что подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился 14 января из-за падения ракеты, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию, заявив, что ракету никто не сбивал. 16 января Арестович признал ошибку и извинился.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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