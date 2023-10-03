МВД России объявило в розыск экс-советника офиса президента Украины Арестовича

По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к более 100 ударам беспилотников по Москве, Подмосковью, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ в период с апреля 2022 г. по сентябрь 2023 г. В ближайшее время обвиняемые будут объявлены в розыск, также следствие планирует избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, уточнили в СК.