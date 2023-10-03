МВД России объявило в розыск экс-советника офиса президента Украины Арестовича
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
В карточке говорится, что его разыскивают по статье УК РФ. Подробности дела в отношении Арестовича не раскрываются. В мае этого года он был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
В январе 2023 г. Арестович, занимавший тогда пост советника офиса президента Украины, подал в отставку. Позже в офисе президента Украины удовлетворили его просьбу. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», – пояснил Арестович.
Причиной увольнения стало заявление украинского политика о том, что подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился 14 января из-за падения ракеты, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию, заявив, что ракету якобы никто не сбивал. 16 января Арестович признал ошибку и извинился.
В Кремле подчеркнули, что Вооруженные силы России не наносят удары по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины, а поражают только военные цели.
Ранее сегодня СК России предъявил заочное обвинение начальнику Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову за атаки беспилотников по территории России. Они и еще несколько других украинских военачальников обвиняются по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к более 100 ударам беспилотников по Москве, Подмосковью, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ в период с апреля 2022 г. по сентябрь 2023 г. В ближайшее время обвиняемые будут объявлены в розыск, также следствие планирует избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, уточнили в СК.