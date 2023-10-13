Депутат Рады заявила о возбуждении уголовного дела против Арестовича
На Украине полиция начала досудебное расследование в отношении бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича по делу о пропаганде насилия. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.
«Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что полиция обязана провести расследование. Также у меня есть ответ от Генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», – написала она.
Совсун уточнила, что ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) предусматривает наказание 2-3 года лишения свободы.
В сентябре Арестович оказался в центре скандала после того, что как на своем закрытом семинаре он назвал женщин «созданиями», которых «хочется придушить». Как отмечает украинское издание «Страна.ua» Арестович заявлял, что его слова вырвали из контекста, а видео с заявлениями были смонтированы.
В январе 2023 г. Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента Украины. Причиной увольнения стало его заявление о том, что подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился 14 января из-за падения ракеты, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию, заявив, что ракету якобы никто не сбивал. 16 января Арестович признал ошибку и извинился.
3 октября стало известно, что Россия объявила украинского политика в розыск по статье УК РФ. В мае этого года он был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.