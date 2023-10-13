Депутат Рады заявила о возбуждении уголовного дела против Арестовича

В сентябре Арестович оказался в центре скандала после того, что как на своем закрытом семинаре он назвал женщин «созданиями», которых «хочется придушить». Как отмечает украинское издание «Страна.ua» Арестович заявлял, что его слова вырвали из контекста, а видео с заявлениями были смонтированы.