Арестович представил свою политическую программу для Украины
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал в Telegram-канале свои предложения по политическим, социальным и экономическим преобразованиям, которые, на его взгляд, необходимо провести в стране.
Так, Арестович считает, что в зоне проведения российской спецоперации ВСУ необходимо перейти в «стратегическую оборону», а кадровую политику в армии поменять на «человекоцентрическую». Изменить надо и подход к мобилизации, уверен он: нужно ввести подготовку резервов «на упреждение» и обеспечить ротацию мобилизованных, а мужчинам – разрешить выезд из страны.
«Предложение коллективному Западу – мы готовы к варианту Киссинджера: требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем», – пишет Арестович в одном из пунктов своей программы.
В экономике, финансах и энергетике он предлагает ввести чрезвычайное положение, направленное на сокращение процедур и «ускорение развития». Отдельной мерой он выделил аудит всей страны одной из крупнейших мировых аудиторских фирм. При этом налоговый и таможенный кодексы страны нуждаются в переработке, считает Арестович, целью которой стало бы расширение налогооблагаемой базы и упрощение администрирования. Частный бизнес, по его оценке, нужно «пропустить» в оборонный комплекс с возможностью «напрямую помогать отдельным воинским частям» в обход минобороны страны.
К другим мерам относится введение страховой медицины, пенсионная и судебные реформы и др.
В январе 2023 г. Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента Украины. Причиной увольнения стало его заявление о том, что подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился 14 января из-за падения ракеты, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию, заявив, что ракету якобы никто не сбивал. 16 января Арестович признал ошибку и извинился.
3 октября стало известно, что Россия объявила украинского политика в розыск по статье УК РФ. В мае этого года он был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
В середине октября на Украине полиция начала досудебное расследование в отношении Арестовича по статье о распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. В сентябре Арестович оказался в центре скандала после того, как на своем закрытом семинаре он назвал женщин «созданиями», которых «хочется придушить». Как отмечает украинское издание «Страна.ua», Арестович заявлял, что его слова вырвали из контекста, а видео с заявлениями были смонтированы.