Арестович представил свою политическую программу для Украины

В середине октября на Украине полиция начала досудебное расследование в отношении Арестовича по статье о распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. В сентябре Арестович оказался в центре скандала после того, как на своем закрытом семинаре он назвал женщин «созданиями», которых «хочется придушить». Как отмечает украинское издание «Страна.ua», Арестович заявлял, что его слова вырвали из контекста, а видео с заявлениями были смонтированы.