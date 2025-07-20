Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили еще один беспилотник противника, который намеревался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Дополнительных подробностей Собянин не привел.
20 июля мэр Москвы уже неоднократно сообщал об уничтожении дронов, которые летели в сторону Москвы. Последний раз – в 16:21. Тогда речь шла об уничтожении одного беспилотника.
До этого в Росавиации заявили о введении временных ограничений на работу аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово». Как пояснил представитель авиарегулятора Артем Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности гражданского авиасообщения.
Минобороны сообщало, что российские средства ПВО с 8:10 до 12:00 мск сбили 34 БПЛА. 16 из них уничтожили над территорией Калужской области.