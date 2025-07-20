Посольство России в Афганистане прокомментировало задержание этнографа Каверина
Посольство России в Афганистане знает о задержании российского гражданина, этнографа Святослава Каверина, и занимается решением этого вопроса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское дипломатическое представительство в Кабуле.
О своем задержании Каверин сообщил 19 июля в собственном Telegram-канале. Афганские силовики взяли его в городе Кундуз, обвинив в попытке контрабанды украшений, а затем повезли в столицу Кабул.
«Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка», – пояснил он.
Святослав Каверин – российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН.