Капитализация ВПК Евросоюза выросла вдвое на фоне снижения помощи Киеву от США
Капитализация 15 крупнейших европейских оборонных корпораций за первое полугодие 2025 г. практически удвоилась, увеличившись на 96% – со $190 млрд до $373 млрд. Такой стремительный рост заметно превзошел динамику американских конкурентов, чья рыночная стоимость за тот же период выросла лишь на 11%. Об этом свидетельствуют данные Euronext, LSE и других бирж, проанализированные «Ведомостями».
«Значительная часть европейского ВПК до последнего времени была недофинансирована и сохранялись серьезные сомнения в долгосрочном спросе на его продукцию. Сейчас укрепляются ожидания того, что европейцам придется самим вкладываться в свою оборону», – поясняет Дмитрий Стефанович из ИМЭМО РАН.
Общая капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла к июлю 2025 г. $1,4 трлн. С начала 2025 г. капитализация компаний ВПК выросла на $330 млрд, или на 30%, а по сравнению с декабрем 2021 г. – почти в 2 раза.
Немецкий концерн Rheinmetall стал самым ярким примером этого тренда: его капитализация за полгода выросла втрое – с $30 млрд до $92 млрд, что позволило компании войти в топ-4 мирового ВПК после американских Raytheon, Boeing и Lockheed Martin.
Среди других европейских лидеров:
BAE Systems (Великобритания/США): +65% до $74 млрд
Thales (Франция): +84%, до $58 млрд
Saab (Швеция): +155% до $27 млрд
Leonardo (Италия) +54%, $26 млрд
В 2024 г. выручка европейского ВПК увеличилась на 13%, достигнув $123 млрд. Согласно планам компаний, к 2028 г. этот показатель может вырасти на 55% до $191 млрд. Для сравнения, МВФ прогнозирует рост всей экономики ЕС за тот же период лишь на 15%, что подчеркивает исключительную динамику оборонного сектора.
Переориентация администрации Трампа на снижение военной поддержки Украины (Штаты сократили объем помощи с $7,6 млрд в январе – апреле 2024 г. до $500 млн в том же периоде 2025 г.) и акцент на «американо-центричную» политику заставили европейские страны активнее инвестировать в собственный ВПК. Это, в свою очередь, стимулировало интерес инвесторов к локальным производителям вооружений.