Капитализация ВПК Евросоюза выросла вдвое на фоне снижения помощи Киеву от США

В 2024 г. выручка европейского ВПК увеличилась на 13%, достигнув $123 млрд. Согласно планам компаний, к 2028 г. этот показатель может вырасти на 55% до $191 млрд. Для сравнения, МВФ прогнозирует рост всей экономики ЕС за тот же период лишь на 15%, что подчеркивает исключительную динамику оборонного сектора.