WT: Трамп проиграл 75% дел, оспаривающих его действия в исполнительной власти

Как отмечал Bloomberg в июне, Трамп проиграл в 74,85% случаев из 328 обращений в суд. «Ведомости» писали, что больше всего в процентном отношении проигрышей Трамп получил в попытках реформировать избирательную систему. Из пяти дел суд приостановил или заблокировал его решения по четырем. Они касались намерений администрации по ужесточению правил допуска граждан до голосования.