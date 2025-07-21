WT: Трамп проиграл 75% дел, оспаривающих его действия в исполнительной власти
Президент США Дональд Трамп столкнулся с 500 исками с января этого года – он проиграл 75% федеральных дел от общего числа заявлений. Об этом пишет The Washington Times.
Около 50 исковых заявлений касаются решений Трампа о выдворении иностранных студентов в связи с нарушениями в иммиграционной документации и судимостями. Президент проиграл примерно 90% этих дел.
По данным издания, назначенные экс-президентами Бараком Обамой и Джо Байденом судьи вынесли решения против позиции Трампа более 125 раз. Судьи, назначенные Рональдом Рейганом, вынесли решения против Трампа во всех 15 случаях, а назначенцы Джорджа Буша-младшего вынесли решения против Трампа почти в 85% случаев.
«Только судьи, назначенные господином Трампом, в 70% случаев выносят решения в пользу [действующего] президента», – отмечается в материале.
Как отмечал Bloomberg в июне, Трамп проиграл в 74,85% случаев из 328 обращений в суд. «Ведомости» писали, что больше всего в процентном отношении проигрышей Трамп получил в попытках реформировать избирательную систему. Из пяти дел суд приостановил или заблокировал его решения по четырем. Они касались намерений администрации по ужесточению правил допуска граждан до голосования.
При этом из 27 дел, связанных с работой департамента эффективности правительства (DOGE), в пользу администрации было принято 16 решений, против – шесть.