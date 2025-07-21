Путин обсудил с Бречаловым дороги и строительство новых школ в Удмуртии
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, сообщили в Кремле.
Бречалов начал встречу с темы спецоперации: о большом числе заключенных контрактов с Вооруженными силами (ВС) РФ, об образовательной программе «СВОй резерв 18» по аналогии с федеральной программой «Время героев».
«Наряду с темой СВО, у нас все-таки ключевые два вопроса – это школы, строительство школ в городе Ижевске. Хочу напомнить: с 1999 по 2017 г. ни одной школы не было построено», – сказал Бречалов.
Путин уточнил, что на обучение во вторую смену в регионе ходят 26% школьников. Бречалов согласился, что нужно увеличивать темпы строительства школ. В части дорог глава региона отметил, что проблема существует как с местными, так и федеральными маршрутами. Например, на федеральной дороге Р-243 – бывшей М-7 – есть участки, которые в 2024 г. должны были быть завершены, «но не завершены».
Бречалов сообщил, что до 2027 г. будет направлено 4,5 млрд руб. на благоустройство дорог, тротуаров и общественных пространств. Он отметил, что в регионе «рекордное количество предпринимателей» – 172 000 человек среди малого бизнеса и самозанятых при населении в 1,46 млн человек.
Прошлая встреча Путин и Бречалова состоялась в сентябре 2023 г. На встрече обсуждались промышленность и сельское хозяйство, Бречалов рассказал о работающих в регионе предприятиях по выпуску беспилотников, а также о ситуации с региональным бюджетом и госдолгом.