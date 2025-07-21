Путин обсудил с Бречаловым дороги и строительство новых школ в Удмуртии

Путин уточнил, что на обучение во вторую смену в регионе ходят 26% школьников. Бречалов согласился, что нужно увеличивать темпы строительства школ. В части дорог глава региона отметил, что проблема существует как с местными, так и федеральными маршрутами. Например, на федеральной дороге Р-243 – бывшей М-7 – есть участки, которые в 2024 г. должны были быть завершены, «но не завершены».