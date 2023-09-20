Путин встретился в Ижевске с главой Удмуртии

В прошлый раз президент встречался с Бречаловым в Кремле в июле. На встрече глава Удмуртии выделил три проблемы региона: здравоохранение, дороги и бюджетная обеспеченность. В первом случае в Удмуртии «остается напряженность» по укомплектованности больниц специалистами, хотя за последние два года в отрасль пришло больше работников, чем ушло. Что касается дорог, то Бречалов отметил падение качества при увеличении темпов строительства.