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Путин встретился в Ижевске с главой Удмуртии

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщила пресс-служба Кремля.

«Как дела? Мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но, тем не менее, пожалуйста», – сказал президент в начале встречи.

Бречалов в свою очередь поблагодарил главу государства за поддержку инициативы «Единой России» о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо», – добавил он.

Как уточняет ТАСС, на встрече обсуждались промышленность и сельское хозяйство, Бречалов рассказал о работающих в регионе предприятиях по выпуску беспилотников, а также о ситуации с региональным бюджетом и госдолгом.

Ранее сегодня на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО, а также уточнить объемы новой госпрограммы вооружений в связи с спецоперацией. По итогам восьми месяцев 2023 г. организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы, кратно увеличив выпуск военной продукци по отдельным направлениям, добавил он.

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В прошлый раз президент встречался с Бречаловым в Кремле в июле. На встрече глава Удмуртии выделил три проблемы региона: здравоохранение, дороги и бюджетная обеспеченность. В первом случае в Удмуртии «остается напряженность» по укомплектованности больниц специалистами, хотя за последние два года в отрасль пришло больше работников, чем ушло. Что касается дорог, то Бречалов отметил падение качества при увеличении темпов строительства.

Кроме того глава Удмуртии рассказал Путину о работе, которая проводится в поддержку участников спецоперации. Он попросил президента поддержать улучшение материально-технической базы госпиталя ветеранов войн. Бречалов также попросил президента поддержать еще один важный для региона объект – туберкулезную больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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