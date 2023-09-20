Путин встретился в Ижевске с главой Удмуртии
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщила пресс-служба Кремля.
«Как дела? Мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но, тем не менее, пожалуйста», – сказал президент в начале встречи.
Бречалов в свою очередь поблагодарил главу государства за поддержку инициативы «Единой России» о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
«Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо», – добавил он.
Как уточняет ТАСС, на встрече обсуждались промышленность и сельское хозяйство, Бречалов рассказал о работающих в регионе предприятиях по выпуску беспилотников, а также о ситуации с региональным бюджетом и госдолгом.
Ранее сегодня на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО, а также уточнить объемы новой госпрограммы вооружений в связи с спецоперацией. По итогам восьми месяцев 2023 г. организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы, кратно увеличив выпуск военной продукци по отдельным направлениям, добавил он.
В прошлый раз президент встречался с Бречаловым в Кремле в июле. На встрече глава Удмуртии выделил три проблемы региона: здравоохранение, дороги и бюджетная обеспеченность. В первом случае в Удмуртии «остается напряженность» по укомплектованности больниц специалистами, хотя за последние два года в отрасль пришло больше работников, чем ушло. Что касается дорог, то Бречалов отметил падение качества при увеличении темпов строительства.
Кроме того глава Удмуртии рассказал Путину о работе, которая проводится в поддержку участников спецоперации. Он попросил президента поддержать улучшение материально-технической базы госпиталя ветеранов войн. Бречалов также попросил президента поддержать еще один важный для региона объект – туберкулезную больницу.