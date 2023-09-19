Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО, а также уточнить объемы новой госпрограммы вооружений в связи с спецоперацией. Об этом глава государства заявил на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске.
Президент объяснил, что системная реализация госпрограммы вооружений позволяет совершенствовать технический и боевой потенциал всех силовых структур. Он также сообщил, что по итогам восьми месяцев 2023 г. организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только выполнить график поставок, но кратно увеличить выпуск военной продукции и по отдельным направлениям.
«К примеру, объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза», – отметил Путин.
6 июня Путин поручил принять меры для увеличения объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК. Эти меры должны включать в себя в том числе допуск на оборонные предприятия внешних экспертов по бережливому производству.
24 июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что оборонно-промышленному комплексу необходимо дополнительно более 16 000 специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники.