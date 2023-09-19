Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО

Президент объяснил, что системная реализация госпрограммы вооружений позволяет совершенствовать технический и боевой потенциал всех силовых структур. Он также сообщил, что по итогам восьми месяцев 2023 г. организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только выполнить график поставок, но кратно увеличить выпуск военной продукции и по отдельным направлениям.