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Экономика

Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО, а также уточнить объемы новой госпрограммы вооружений в связи с спецоперацией. Об этом глава государства заявил на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске.

Президент объяснил, что системная реализация госпрограммы вооружений позволяет совершенствовать технический и боевой потенциал всех силовых структур. Он также сообщил, что по итогам восьми месяцев 2023 г. организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только выполнить график поставок, но кратно увеличить выпуск военной продукции и по отдельным направлениям.

«К примеру, объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза», – отметил Путин.

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6 июня Путин поручил принять меры для увеличения объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК. Эти меры должны включать в себя в том числе допуск на оборонные предприятия внешних экспертов по бережливому производству.

24 июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что оборонно-промышленному комплексу необходимо дополнительно более 16 000 специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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