Bloomberg: вмешательство США в конфликт на Украине схоже с войной в Афганистане

Трамп, как отмечает агентство, «разрывается» между более активным участием в боевых действиях и сохранением дистанции, называя текущий конфликт «войной Байдена». Несмотря на то, что США не направляли свои войска на Украину, как в Афганистан, у этого вмешательства есть сходства и сравнение с Афганистаном «постепенно проникало в разговоры», говорится в статье. В частности, еще до переизбрания Трампа старший научный сотрудник Американского института предпринимательства предупреждал республиканцев об опасности блокирования дополнительной помощи Украине.