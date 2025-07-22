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Главная / Политика /

Bloomberg: вмешательство США в конфликт на Украине схоже с войной в Афганистане

Ведомости

Украина может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем Афганистан был для его предшественника Джо Байдена, поскольку урегулирование российско-украинского конфликта оказывается для нового лидера Америки непростой задачей, пишет Bloomberg.

Трамп, как отмечает агентство, «разрывается» между более активным участием в боевых действиях и сохранением дистанции, называя текущий конфликт «войной Байдена». Несмотря на то, что США не направляли свои войска на Украину, как в Афганистан, у этого вмешательства есть сходства и сравнение с Афганистаном «постепенно проникало в разговоры», говорится в статье. В частности, еще до переизбрания Трампа старший научный сотрудник Американского института предпринимательства предупреждал республиканцев об опасности блокирования дополнительной помощи Украине.

«Для республиканцев настало время выбора: если вы не хотите быть обвиненными в падении Киева так же, как Байдена обвиняют в падении Кабула, отправьте военную помощь Украине», – отмечал он.

В феврале президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман также заявлял, что поспешное соглашение станет «серьезной ошибкой», которая также подорвет стремление Трампа считаться миротворцем.

Финальный этап вывода американских войск из Афганистана состоялся в августе 2021 г. после нескольких недель быстрого продвижения сил группировки «Талибан» против войск тогдашнего афганского правительства. В результате погибли 13 солдат вооруженных сил (ВС) США и 170 гражданских лиц. Сворачивание присутствия в Афганистане стало одним из самых популярных пунктов критики, использованных республиканцами и ныне действующим президентом Трампом против администрации Байдена. В мае стало известно, что Пентагон проведет полноценный обзор процедуры организации и реализации вывода американских войск с территории Афганистана.

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