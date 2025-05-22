В США анонсировали расследование вывода войск из Афганистана в 2021 году

В США анонсировали расследование вывода войск из Афганистана в 2021 годуПроцедура будет иметь больше политическое, чем практическое, значение
Пентагон проведет полноценный обзор процедуры организации и реализации вывода американских войск с территории Афганистана в августе 2021 г. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Пита Хегсета, опубликованном на сайте ведомства. Подчеркивается, что ведомство уже три месяца изучает детали той операции и конкретно ситуацию в международном аэропорте Кабула. «Мы должны гарантировать, что за это событие будут нести ответственность», – говорится в меморандуме министра.
Руководство всем мероприятием по обзору поручено помощнику министра по связям с общественностью Шону Парнеллу. Под его руководством будет собрана комиссия экспертов. Известно, что в комиссию войдут бывший подполковник Стюарт Шеллер (освобожден от должности в октябре 2021 г. по обвинению в нарушении субординации, был одним из наиболее активных критиков высшего военного командования) и публицист Джерри Данливи, написавший книгу об этой операции.
Финальный этап вывода американских войск из Афганистана состоялся в августе 2021 г. после нескольких недель быстрого продвижения сил группировки «Талибан»
Сроки вывода ВС США с территории страны были согласованы еще в первое президентство Дональда Трампа (2017–2021 гг.) в 2020 г. в результате переговоров между американцами и «Талибаном» при посредничестве Катара. Тогда было принято решение завершить всю операцию за 14 месяцев – к маю 2021 г.
Сворачивание присутствия в Афганистане стало одним из самых популярных пунктов критики, использованных республиканцами и ныне действующим президентом Трампом против администрации тогдашнего главы государства Джо Байдена (2021–2025 гг.). Например, они сравнивали это с бегством американцев из Вьетнама весной 1975 г. Но в большей степени критики вспоминали решение военного руководства закрыть базу ВВС Баграм (они объясняют критику тем, что эвакуация сил с базы была бы безопаснее и эффективнее, чем при использовании гражданского аэропорта) и оставить значительные запасы военной техники от артиллерии до авиации, а также боеприпасов, которые в итоге попали в руки талибов. Приблизительная стоимость оставленной техники составляет $7 млрд.
Запланированная Хегсетом проверка – это не первая попытка американского правительства расследовать неудачную процедуру вывода войск из Афганистана. Например, в сентябре 2024 г. республиканцы и демократы в конгрессе подготовили два доклада, в которых разбирали причины ошибок при проведении операции. Пентагон проводил другой обзор с сентября 2023 по апрель 2024 г. Кроме того, подробный обзор всего процесса вывода войск из Афганистана (январь 2020 – август 2021 г.) в марте 2022 г. был подготовлен госдепартаментом.
Решение Хегсета в большей мере имеет политическое значение, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Эксперт объяснил, что промежуточные и итоговые результаты проверки будут тиражироваться командой Трампа как агитационные материалы против демократов перед выборами в конгресс в ноябре 2026 г.
Подобное исследование кажется разумным, если по его итогу будут сделаны организационно-управленческие решения, считает замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Но с учетом постановки задачи пока с трудом видится возможность указания на глубинные причины, приведшие к этому кризису, равно как и фактически молниеносному падению правительства Гани. «Кого и как за это наказывать и, главное, что это даст – также вопрос открытый. Однако подобные изыскания всегда можно использовать в ограниченных политических целях», – резюмировал Павлов.