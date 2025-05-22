В США анонсировали расследование вывода войск из Афганистана в 2021 году

Сворачивание присутствия в Афганистане стало одним из самых популярных пунктов критики, использованных республиканцами и ныне действующим президентом Трампом против администрации тогдашнего главы государства Джо Байдена (2021–2025 гг.). Например, они сравнивали это с бегством американцев из Вьетнама весной 1975 г. Но в большей степени критики вспоминали решение военного руководства закрыть базу ВВС Баграм (они объясняют критику тем, что эвакуация сил с базы была бы безопаснее и эффективнее, чем при использовании гражданского аэропорта) и оставить значительные запасы военной техники от артиллерии до авиации, а также боеприпасов, которые в итоге попали в руки талибов. Приблизительная стоимость оставленной техники составляет $7 млрд.