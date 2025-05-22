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В США анонсировали расследование вывода войск из Афганистана в 2021 году

Процедура будет иметь больше политическое, чем практическое, значение
Роман Романов
Руководство министерства обороны США считает, что операцию по выводу войск из Афганистана можно было провести более организованно
Руководство министерства обороны США считает, что операцию по выводу войск из Афганистана можно было провести более организованно / Zuma / ТАСС

Пентагон проведет полноценный обзор процедуры организации и реализации вывода американских войск с территории Афганистана в августе 2021 г. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Пита Хегсета, опубликованном на сайте ведомства. Подчеркивается, что ведомство уже три месяца изучает детали той операции и конкретно ситуацию в международном аэропорте Кабула. «Мы должны гарантировать, что за это событие будут нести ответственность», – говорится в меморандуме министра.

Руководство всем мероприятием по обзору поручено помощнику министра по связям с общественностью Шону Парнеллу. Под его руководством будет собрана комиссия экспертов. Известно, что в комиссию войдут бывший подполковник Стюарт Шеллер (освобожден от должности в октябре 2021 г. по обвинению в нарушении субординации, был одним из наиболее активных критиков высшего военного командования) и публицист Джерри Данливи, написавший книгу об этой операции.

Финальный этап вывода американских войск из Афганистана состоялся в августе 2021 г. после нескольких недель быстрого продвижения сил группировки «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) против войск тогдашнего афганского правительства во главе с президентом Ашрафаа Гани (2014–2021 гг.), бежавшего из Кабула. В результате погибли 13 солдат вооруженных сил (ВС) США и 170 гражданских лиц. Мировые СМИ показывали знаменитые кадры, как афганцы бежали за американскими грузовыми самолетами, а несколько ухватившихся за их шасси упали на землю.

Сроки вывода ВС США с территории страны были согласованы еще в первое президентство Дональда Трампа (2017–2021 гг.) в 2020 г. в результате переговоров между американцами и «Талибаном» при посредничестве Катара. Тогда было принято решение завершить всю операцию за 14 месяцев – к маю 2021 г.

Руководство министерства обороны США считает, что операцию по выводу войск из Афганистана можно было провести более организованно

Сворачивание присутствия в Афганистане стало одним из самых популярных пунктов критики, использованных республиканцами и ныне действующим президентом Трампом против администрации тогдашнего главы государства Джо Байдена (2021–2025 гг.). Например, они сравнивали это с бегством американцев из Вьетнама весной 1975 г. Но в большей степени критики вспоминали решение военного руководства закрыть базу ВВС Баграм (они объясняют критику тем, что эвакуация сил с базы была бы безопаснее и эффективнее, чем при использовании гражданского аэропорта) и оставить значительные запасы военной техники от артиллерии до авиации, а также боеприпасов, которые в итоге попали в руки талибов. Приблизительная стоимость оставленной техники составляет $7 млрд.

Запланированная Хегсетом проверка – это не первая попытка американского правительства расследовать неудачную процедуру вывода войск из Афганистана. Например, в сентябре 2024 г. республиканцы и демократы в конгрессе подготовили два доклада, в которых разбирали причины ошибок при проведении операции. Пентагон проводил другой обзор с сентября 2023 по апрель 2024 г. Кроме того, подробный обзор всего процесса вывода войск из Афганистана (январь 2020 – август 2021 г.) в марте 2022 г. был подготовлен госдепартаментом.

Решение Хегсета в большей мере имеет политическое значение, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Эксперт объяснил, что промежуточные и итоговые результаты проверки будут тиражироваться командой Трампа как агитационные материалы против демократов перед выборами в конгресс в ноябре 2026 г.

Подобное исследование кажется разумным, если по его итогу будут сделаны организационно-управленческие решения, считает замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Но с учетом постановки задачи пока с трудом видится возможность указания на глубинные причины, приведшие к этому кризису, равно как и фактически молниеносному падению правительства Гани. «Кого и как за это наказывать и, главное, что это даст – также вопрос открытый. Однако подобные изыскания всегда можно использовать в ограниченных политических целях», – резюмировал Павлов.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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