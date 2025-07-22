Умер польский генерал, предлагавший ликвидировать Калининградскую область
Скончался польский генерал Вальдемар Скшипчак, угрожавший поднять восстание в Белоруссии и ликвидировать Калининградскую область, об этом сообщил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.
Косиняк-Камыш выразил соболезнования и назвал смерть генерала огромной потерей.
Неоднократно Скшипчак выступал с русофобскими заявлениями. С его слов, в случае вооруженного столкновения НАТО с Россией североатлантический альянс ликвидирует Калининградскую область.
В 2022 г. Скшипчак заявлял, что Калининград находится под «российской оккупацией», и предлагал поднять вопрос о принадлежности региона.
Генерал также говорил о планах вмешаться во внутренние дела Белоруссии и сообщал, что Польша «готовится к восстанию» в соседней стране. По его словам, речь якобы идет о вооруженном перевороте.