В МИДе оценили слова польского генерала о принадлежности Калининграда
Территория Калининградской области находится под российской оккупацией и никогда не была русской, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он предложил Варшаве поднять вопрос о принадлежности региона, передает Do Rzeczy.
Он напомнил, что эта территория исторически принадлежала Пруссии и Польше. «У нас есть право иметь обиду на территорию, которую оккупирует Россия», — сказал Скшипчак, добавив, что Калининградская область «не имеет военного значения».
Слова польского генерала прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 г. "оккупировала Россия", заявил экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Как поднимет, так и опустит», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Калининград ранее назывался Кенигсбергом и с конца XVIII по середину XX в. являлся административным центром германской провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции 1945 г. северную часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом временно отдали СССР, остальные две трети были переданы Польше. Позже Кенигсбергскую область полностью признали территорией СССР. Впоследствии она вошла в состав России.