В МИДе оценили слова польского генерала о принадлежности Калининграда

Калининград ранее назывался Кенигсбергом и с конца XVIII по середину XX в. являлся административным центром германской провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции 1945 г. северную часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом временно отдали СССР, остальные две трети были переданы Польше. Позже Кенигсбергскую область полностью признали территорией СССР. Впоследствии она вошла в состав России.