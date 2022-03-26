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В МИДе оценили слова польского генерала о принадлежности Калининграда

Ведомости

Территория Калининградской области находится под российской оккупацией и никогда не была русской, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он предложил Варшаве поднять вопрос о принадлежности региона, передает Do Rzeczy.

Он напомнил, что эта территория исторически принадлежала Пруссии и Польше. «У нас есть право иметь обиду на территорию, которую оккупирует Россия», — сказал Скшипчак, добавив, что Калининградская область «не имеет военного значения».

Слова польского генерала прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 г. "оккупировала Россия", заявил экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Как поднимет, так и опустит», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Калининград ранее назывался Кенигсбергом и с конца XVIII по середину XX в. являлся административным центром германской провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции 1945 г. северную часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом временно отдали СССР, остальные две трети были переданы Польше. Позже Кенигсбергскую область полностью признали территорией СССР. Впоследствии она вошла в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных