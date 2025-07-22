Министр юстиции Чуйченко выступит с докладом перед Путиным
Министр юстиции Константин Чуйченко выступит перед президентом РФ Владимиром Путиным с докладом 22 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, это регулярная встреча министра с российским лидером. «Другие все контакты в Кремле президента будут носить сегодня непубличный характер», – отметил пресс-секретарь главы государства.
21 июля в Кремле состоялась встреча Путина с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Губернатор региона рассказал президенту о большом числе заключенных контрактов с Вооруженными силами (ВС) РФ на территории Удмуртии, об образовательной программе «СВОй резерв 18» по аналогии с федеральной программой «Время героев». Они в том числе обсудили строительство школ о дорог в республике. Как указал Путин, с 1999 по 2017 г. ни одной школы не было построено в столице Удмуртии Ижевске.
По теме дорог Бречалов отметил, что проблема существует как с местными, так и федеральными маршрутами. Например, на федеральной дороге Р-243 – бывшей М-7 – есть участки, которые в 2024 г. должны были быть завершены, «но не завершены».