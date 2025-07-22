Министр юстиции Чуйченко выступит с докладом перед Путиным

21 июля в Кремле состоялась встреча Путина с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Губернатор региона рассказал президенту о большом числе заключенных контрактов с Вооруженными силами (ВС) РФ на территории Удмуртии, об образовательной программе «СВОй резерв 18» по аналогии с федеральной программой «Время героев». Они в том числе обсудили строительство школ о дорог в республике. Как указал Путин, с 1999 по 2017 г. ни одной школы не было построено в столице Удмуртии Ижевске.