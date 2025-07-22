МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию любыми доступными способами
«Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда их личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют от них остаться в стране», – сказано в сообщении.
Такую рекомендацию Варшава опубликовала в связи с конфликтом на Украине и признанием Польши «враждебным государством» в России.
МИД Польши 18 июля призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Министерство также предупредило, что в России ограничены возможности оказания помощи гражданам Польши, так как в стране произошло сокращение персонала польского диппредставительства.
Россия 11 июля объявила о прекращении работы генерального консульства Польши в Калининграде, которое будет закрыто 29 августа. Этот шаг стал ответом на решение Варшавы отозвать согласие на работу российского генерального консульства в Кракове начиная с 30 июня. В МИД РФ охарактеризовали действия польской стороны как непродуманные и недружественные.