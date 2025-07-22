МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию любыми доступными способами

Россия 11 июля объявила о прекращении работы генерального консульства Польши в Калининграде, которое будет закрыто 29 августа. Этот шаг стал ответом на решение Варшавы отозвать согласие на работу российского генерального консульства в Кракове начиная с 30 июня. В МИД РФ охарактеризовали действия польской стороны как непродуманные и недружественные.