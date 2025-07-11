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Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде

Это стало ответом на прекращение работы российского консульства в Кракове
Ведомости

МИД России объявил о закрытии генерального консульства Польши в Калининграде с 29 августа. Решение принято в ответ на действия Варшавы, которая отозвала согласие на работу российского генконсульства в Кракове с 30 июня.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали шаг польских властей необоснованным и враждебным, подчеркнув, что он стал частью целенаправленной линии на сокращение российского дипломатического присутствия в Польше под надуманными предлогами.

«Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий», – пояснили в МИД РФ.

4 июля сообщалось, что МИД Польши направил России ноту из-за повреждения своего посольства, расположенного в Киеве. По версии Варшавы, РФ причастна к авиаудару, который привел к повреждению здания дипведомства. При этом уточнялось, что никто из сотрудников дипмиссии при этом не получил травм.

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