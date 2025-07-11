Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде

4 июля сообщалось, что МИД Польши направил России ноту из-за повреждения своего посольства, расположенного в Киеве. По версии Варшавы, РФ причастна к авиаудару, который привел к повреждению здания дипведомства. При этом уточнялось, что никто из сотрудников дипмиссии при этом не получил травм.