МИД Польши направил России ноту из-за повреждения своего посольства в Киеве

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что здание польского посольства в Киеве пострадало в результате предполагаемого российского удара. При этом он уточнил, что никто из сотрудников дипмиссии не получил травм, но подчеркнул необходимость срочного предоставления Украине средств противовоздушной обороны.