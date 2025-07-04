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МИД Польши направил России ноту из-за повреждения своего посольства в Киеве

Ведомости

МИД Польши направил российской дипмиссии ноту с обвинением в причастности к авиаудару, который, по версии Варшавы, привел к повреждению здания польского посольства в Киеве. Об этом сообщается в заявлении польского внешнеполитического ведомства, опубликованном в социальной сети X.

«Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов», – сообщили в ведомстве.

В МИД Польши подчеркнули, что действия, якобы совершенные Россией, нарушают нормы международного права, включая положения Венской конвенции 1961 г.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что здание польского посольства в Киеве пострадало в результате предполагаемого российского удара. При этом он уточнил, что никто из сотрудников дипмиссии не получил травм, но подчеркнул необходимость срочного предоставления Украине средств противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 4 июля Вооруженные силы России выполнили массированный удар по объектам украинской военно-промышленной инфраструктуры. Атаке подверглись предприятия, участвующие в разработке и производстве беспилотников, а также военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод Украины.

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