МИД Польши направил России ноту из-за повреждения своего посольства в Киеве
МИД Польши направил российской дипмиссии ноту с обвинением в причастности к авиаудару, который, по версии Варшавы, привел к повреждению здания польского посольства в Киеве. Об этом сообщается в заявлении польского внешнеполитического ведомства, опубликованном в социальной сети X.
«Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов», – сообщили в ведомстве.
В МИД Польши подчеркнули, что действия, якобы совершенные Россией, нарушают нормы международного права, включая положения Венской конвенции 1961 г.
До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что здание польского посольства в Киеве пострадало в результате предполагаемого российского удара. При этом он уточнил, что никто из сотрудников дипмиссии не получил травм, но подчеркнул необходимость срочного предоставления Украине средств противовоздушной обороны.
В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 4 июля Вооруженные силы России выполнили массированный удар по объектам украинской военно-промышленной инфраструктуры. Атаке подверглись предприятия, участвующие в разработке и производстве беспилотников, а также военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод Украины.