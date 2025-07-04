ВС РФ нанесли массированный удар по промышленным предприятиям Украины
В ночь на 4 июля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство украинских беспилотников. Российские военные также атаковали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Уточняется, что для нанесения удара ВС РФ использовали оружие большой дальности наземного базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА дальнего действия.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.
Утром 4 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Сергиев Посад в Подмосковье четырьмя беспилотниками. Удар пришелся по подстанции. В результате электричества лишились 42 000 человек. Мэр города Оксана Ероханова сообщила о двух пострадавших.
В тот же день сообщалось об атаках БПЛА на Ижевск – 33 человека находятся на стационарном лечении, шестеро из них – в федеральных центрах Москвы. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое, у остальных – средней и легкой степени тяжести. Всего пострадали 57 человек.