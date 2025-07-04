ВС РФ нанесли массированный удар по промышленным предприятиям Украины

В тот же день сообщалось об атаках БПЛА на Ижевск – 33 человека находятся на стационарном лечении, шестеро из них – в федеральных центрах Москвы. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое, у остальных – средней и легкой степени тяжести. Всего пострадали 57 человек.