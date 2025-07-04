Более 30 человек оказались в больницах после атаки БПЛА на Ижевск

Более 30 человек оказались в больницах после атаки БПЛА на ИжевскПять человек находятся в тяжелом состоянии
После атаки беспилотников на Ижевск 33 человека находятся на стационарном лечении, шестеро из них – в федеральных центрах Москвы. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртской Республики Сергей Багин.
«Всего на утро 4 июля на стационарном лечении находятся 33 человека, шестеро из них – в федеральных центрах Москвы. Еще 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно», – написал он в Telegram.
Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое, у остальных – средней и легкой степени тяжести. Шестеро человек были выписаны из стационаров. Багин сообщил, что всего пострадали 57 человек.
Власти Удмуртии за утро 4 июля три раза объявляли об угрозе атаки беспилотников. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что уничтожены два дрона. Он призвал жителей воздержаться от поездок на личном транспорте и не находиться на открытых территориях.
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 48 украинских БПЛА над регионами, сообщали в Минобороны РФ. Наибольшее число воздушных целей – 26 – было поражено в Ростовской области. Еще 12 БПЛА российские военные сбили в небе над Курской областью и шесть – над Белгородской.