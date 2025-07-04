Более 30 человек оказались в больницах после атаки БПЛА на Ижевск

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 48 украинских БПЛА над регионами, сообщали в Минобороны РФ. Наибольшее число воздушных целей – 26 – было поражено в Ростовской области. Еще 12 БПЛА российские военные сбили в небе над Курской областью и шесть – над Белгородской.