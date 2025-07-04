ПВО сбила 48 украинских дронов над пятью регионами России

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели пожилой женщины в результате разрушений в многоквартирном доме из-за падения БПЛА в поселке Долотинка Миллеровского района. Из поврежденного здания были эвакуированы 20 жителей. В Азове при взрыве беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова. Слюсарь также рассказал, что в Азове и Азовском районе Единая дежурная диспетчерская служба фиксирует многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом машин. В одной из многоэтажек разрушена кровля. В ночь на 4 июля был также атакован Тарасовский район региона.