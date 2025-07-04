ПВО сбила 48 украинских дронов над пятью регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число воздушных целей – 26 – было поражено в Ростовской области. Еще 12 БПЛА российские военные сбили в небе над Курской областью и шесть – над Белгородской. Три беспилотника были нейтрализованы в Орловской области и один – в Липецкой.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели пожилой женщины в результате разрушений в многоквартирном доме из-за падения БПЛА в поселке Долотинка Миллеровского района. Из поврежденного здания были эвакуированы 20 жителей. В Азове при взрыве беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова. Слюсарь также рассказал, что в Азове и Азовском районе Единая дежурная диспетчерская служба фиксирует многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом машин. В одной из многоэтажек разрушена кровля. В ночь на 4 июля был также атакован Тарасовский район региона.
Росавиация утром ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч») и Ярославля («Туношна»), а также Казани.