Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ Украину и Иран
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Во время беседы были затронуты темы Украины и Ирана.
«Сегодня встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии господином Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с Украиной и Ираном», – сообщил дипломат в социальной сети X.
11 июля Гросси провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом в рамках конференции по восстановлению Украины в Риме. До этого глава МАГАТЭ подписал с Киевом меморандум о восстановлении украинской энергетики.