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Глава МАГАТЭ провел встречу с американским спецпосланником по Украине

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о встрече со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом в рамках конференции по восстановлению Украины, проходящей в Риме.

«Важное обсуждение со спецпосланником Келлогом <...> незаменимой работы МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности украинских АЭС в любое время и при любых обстоятельствах», – написал Гросси в соцсети X.

Ранее Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко подписали меморандум о восстановлении украинской энергетики. Согласно тексту документа, МАГАТЭ обязуется гарантировать соблюдение безопасности в рамках окончания строительства Хмельницкой АЭС.

10 июля МАГАТЭ также заявило о росте рисков для Запорожской атомной электростанции, которая сейчас подключена к последней оставшейся основной линии электропередачи. Это произошло после полного отключения внешнего электроснабжения станции 4 июля. 

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