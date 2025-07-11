МАГАТЭ и Украина заключили меморандум о восстановлении энергетики страны

26 июня стало известно, что МАГАТЭ поставило две новые партии оборудования в рамках комплексной программы помощи Украине в области ядерной безопасности. Япония также оказала финансовую поддержку по этой инициативе. Общее число подобных поставок на тот момент составило 142 с начала конфликта России и Украины.