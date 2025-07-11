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МАГАТЭ и Украина заключили меморандум о восстановлении энергетики страны

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко подписали меморандум о восстановлении украинской энергетики в ходе конференции в Риме. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский.

Согласно тексту документа, МАГАТЭ обязуется гарантировать соблюдение безопасности в рамках окончания строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Для укрепления энергетической сферы в стране в меморандуме также закреплено оказание поддержки в процессах разведки, добычи и производства урановых ресурсов на Украине.

26 июня стало известно, что МАГАТЭ поставило две новые партии оборудования в рамках комплексной программы помощи Украине в области ядерной безопасности. Япония также оказала финансовую поддержку по этой инициативе. Общее число подобных поставок на тот момент составило 142 с начала конфликта России и Украины.

6 июня при этом глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели переговоры в аэропорту «Храброво» в Калининграде. Они обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны Украины.

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