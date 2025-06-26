МАГАТЭ поставило Украине новое оборудование

Уточняется, что в течение прошлой недели почти ежедневно команда МАГАТЭ, которая базируется на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), продолжала слышать взрывы на различных расстояниях от объекта. Эксперты агентства, которые находятся на трех действующих АЭС Украины – Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской, а также на Чернобыльской атомной электростанции, на прошедшей неделе слышали сигналы воздушной тревоги.