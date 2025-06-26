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МАГАТЭ поставило Украине новое оборудование

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) передало две новые партии оборудования в рамках комплексной программы помощи Украине в области ядерной безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.

Поставки были осуществлены при финансовой поддержке Японии. Государственное предприятие «Украинская геологическая компания» получило портативные устройства для обнаружения и мониторинга радиации. По данным МАГАТЭ, общее число таких поставок оборудования с начала российско-украинского конфликта достигло 142.

Уточняется, что в течение прошлой недели почти ежедневно команда МАГАТЭ, которая базируется на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), продолжала слышать взрывы на различных расстояниях от объекта. Эксперты агентства, которые находятся на трех действующих АЭС Украины – Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской, а также на Чернобыльской атомной электростанции, на прошедшей неделе слышали сигналы воздушной тревоги.

6 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели переговоры в аэропорту «Храброво» в Калининграде. Центральной темой встречи стало обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны Украины.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся ротации экспертов агентства на станции. Российская сторона отметила важность обеспечения их безопасности. Лихачев сообщил о работе по подготовке к перезапуску ЗАЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации. Гросси поделился своей оценкой ситуации вокруг станции и проинформировал о последних международных контактах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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