МАГАТЭ поставило Украине новое оборудование
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) передало две новые партии оборудования в рамках комплексной программы помощи Украине в области ядерной безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.
Поставки были осуществлены при финансовой поддержке Японии. Государственное предприятие «Украинская геологическая компания» получило портативные устройства для обнаружения и мониторинга радиации. По данным МАГАТЭ, общее число таких поставок оборудования с начала российско-украинского конфликта достигло 142.
Уточняется, что в течение прошлой недели почти ежедневно команда МАГАТЭ, которая базируется на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), продолжала слышать взрывы на различных расстояниях от объекта. Эксперты агентства, которые находятся на трех действующих АЭС Украины – Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской, а также на Чернобыльской атомной электростанции, на прошедшей неделе слышали сигналы воздушной тревоги.
6 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели переговоры в аэропорту «Храброво» в Калининграде. Центральной темой встречи стало обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны Украины.
Стороны также обсудили вопросы, касающиеся ротации экспертов агентства на станции. Российская сторона отметила важность обеспечения их безопасности. Лихачев сообщил о работе по подготовке к перезапуску ЗАЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации. Гросси поделился своей оценкой ситуации вокруг станции и проинформировал о последних международных контактах.