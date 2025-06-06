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Лихачев рассказал Гросси об обстрелах ЗАЭС со стороны Украины

Ведомости

Центральной темой встречи главы «Росатома» Алексея Лихачева и директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси стало обеспечение ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны Киева. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Стороны также рассматривали вопросы, касающиеся ротации экспертов МАГАТЭ на станции, при этом российская сторона подчеркнула важность обеспечения их безопасности. Лихачев сообщил о работе по подготовке к перезапуску ЗАЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации. Гросси поделился своей оценкой ситуации вокруг ЗАЭС и проинформировал о последних международных контактах.

Стороны оценили диалог как «полезный и откровенный» и подтвердили намерение продолжать консультации.

Переговоры делегаций РФ и МАГАТЭ проходили 6 июня в Калининграде. 25 мая в Telegram-канале Запорожской АЭС сообщалось об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по прилегающей к площадке станции территории в день проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ.

13 февраля Минобороны РФ заявило о срыве Украиной ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. В опубликованной ведомством видеозаписи, как утверждалось, запечатлены атаки украинских военных с помощью беспилотников и артиллерии на автоколонну с экспертами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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