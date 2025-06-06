Лихачев рассказал Гросси об обстрелах ЗАЭС со стороны Украины
Центральной темой встречи главы «Росатома» Алексея Лихачева и директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси стало обеспечение ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны Киева. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
Стороны также рассматривали вопросы, касающиеся ротации экспертов МАГАТЭ на станции, при этом российская сторона подчеркнула важность обеспечения их безопасности. Лихачев сообщил о работе по подготовке к перезапуску ЗАЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации. Гросси поделился своей оценкой ситуации вокруг ЗАЭС и проинформировал о последних международных контактах.
Стороны оценили диалог как «полезный и откровенный» и подтвердили намерение продолжать консультации.
Переговоры делегаций РФ и МАГАТЭ проходили 6 июня в Калининграде. 25 мая в Telegram-канале Запорожской АЭС сообщалось об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по прилегающей к площадке станции территории в день проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ.
13 февраля Минобороны РФ заявило о срыве Украиной ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. В опубликованной ведомством видеозаписи, как утверждалось, запечатлены атаки украинских военных с помощью беспилотников и артиллерии на автоколонну с экспертами.