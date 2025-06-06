Лихачев рассказал Гросси об обстрелах ЗАЭС со стороны Украины

Стороны также рассматривали вопросы, касающиеся ротации экспертов МАГАТЭ на станции, при этом российская сторона подчеркнула важность обеспечения их безопасности. Лихачев сообщил о работе по подготовке к перезапуску ЗАЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации. Гросси поделился своей оценкой ситуации вокруг ЗАЭС и проинформировал о последних международных контактах.