МАГАТЭ заявило о повышенных рисках для ЗАЭС из-за работы одной электролинии

В то же время команда МАГАТЭ, находящаяся на территории крупнейшей в Европе атомной станции, получила информацию о том, что топливные баки аварийных дизельных генераторов были пополнены. По данным экспертов, запасов топлива хватит примерно на 20 дней работы генераторов в случае повторного отключения внешнего электроснабжения.