МАГАТЭ заявило о повышенных рисках для ЗАЭС из-за работы одной электролинии
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о росте рисков для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая в настоящий момент подключена к последней оставшейся основной линии электропередачи. Это произошло после полного отключения внешнего электроснабжения станции 4 июля. Об этом говорится в официальном сообщении организации.
В то же время команда МАГАТЭ, находящаяся на территории крупнейшей в Европе атомной станции, получила информацию о том, что топливные баки аварийных дизельных генераторов были пополнены. По данным экспертов, запасов топлива хватит примерно на 20 дней работы генераторов в случае повторного отключения внешнего электроснабжения.
«Команда МАГАТЭ сообщила, что на прошлой неделе почти каждый день слышала звуки военных действий, в том числе стрельбу возле станции 4 июля и три взрыва рядом со станцией 5 июля», – говорится в сообщении.
10 июля МИД России прокомментировал заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил серию атак на Запорожскую АЭС, якобы совершенных Москвой. Российские дипломаты назвали слова Гутерриша демонстрацией политической ангажированности.
Дипломаты отмечали, что абсурдно предполагать, будто у РФ могут быть основания создавать трудности для безопасной эксплуатации российской Запорожской АЭС. Ведь именно на Москве лежит ответственность за обеспечение безопасности ЗАЭС.