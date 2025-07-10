МИД РФ считает заявления генсека ООН демонстрацией политической ангажированности
Высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша стали очередной демонстрацией «его политической ангажированности и близорукости». Об этом сообщается на сайте МИД России.
5 июля Гутерриш осудил якобы крупнейшую за последние три года серию атак со стороны России с применением беспилотников и ракет, которая повлекла за собой нарушение электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), и выразил обеспокоенность эскалацией. В российском внешнеполитическом ведомстве посчитали, что повод для таких оценок дали двусмысленные и «искажающие действительность» формулировки докладов гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ситуации на ЗАЭС.
«Абсурдно предполагать, будто у России могут быть основания создавать трудности для безопасной эксплуатации российской Запорожской АЭС. Именно на Москве лежит ответственность за обеспечение безопасности ЗАЭС, российская сторона делает все для решения этой задачи», – говорится в сообщении.
В МИДе указали, что в компетенцию генерального секретаря ООН подобные вопросы не входят. По его мнению, осуждения заслуживают действия украинских военных, которые привели к прекращению электроснабжения ЗАЭС. При проведении спецоперации Россия принимает меры для соблюдения международного гуманитарного права, «нанося удары исключительно по украинским военным объектам с использованием высокоточного оружия», сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Утверждается, что Гутерриш и его подчиненные регулярно «подхватывают и тиражируют ложь», фабрикуемую властями Украины и западными столицами и направленную на дискредитацию России. МИД РФ настаивает на отказе чиновников ООН от ангажированного курса, требует занять нейтральную позицию и оперировать проверенными источниками информации.
24 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Гутерриш «регулярно и откровенно» злоупотребляет своими полномочиями. По его словам, позиция генерального секретаря ООН вызывает огромное сожаление. Лавров пояснил, что Гутерриш «отказывается называть вещи своими именами» и содействовать в получении «элементарной информации».