МИД РФ считает заявления генсека ООН демонстрацией политической ангажированности

5 июля Гутерриш осудил якобы крупнейшую за последние три года серию атак со стороны России с применением беспилотников и ракет, которая повлекла за собой нарушение электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), и выразил обеспокоенность эскалацией. В российском внешнеполитическом ведомстве посчитали, что повод для таких оценок дали двусмысленные и «искажающие действительность» формулировки докладов гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ситуации на ЗАЭС.