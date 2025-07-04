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Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

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Электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено. Высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская» введена в работу. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Радиационной фон на площадке электростанции и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений. Директор ЗАЭС Юрий Черничук уточнил, что аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. По его словам, нарушений в работе станции нет.

4 июля Запорожская АЭС полностью отключилась от внешнего энергоснабжения в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Питание нужд электростанции осуществлялось от дизель-генераторов. Сообщалось, что оборудование АЭС находится в безопасном состоянии и контроль за его работой ведет персонал. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

Запорожская атомная электростанция перешла под контроль России с конца февраля 2022 г. В октябре этого же года президент РФ Владимир Путин дал поручение принять объекты станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что эксперты организации будут находиться на электростанции до стабилизации ситуации вокруг конфликта на Украине.

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