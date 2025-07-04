Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Запорожская атомная электростанция перешла под контроль России с конца февраля 2022 г. В октябре этого же года президент РФ Владимир Путин дал поручение принять объекты станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что эксперты организации будут находиться на электростанции до стабилизации ситуации вокруг конфликта на Украине.