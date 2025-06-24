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Лавров обвинил генсека ООН в злоупотреблении полномочиями

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «регулярно и откровенно» злоупотребляет своими полномочиями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Огромное сожаление вызывает позиция генерального секретаря ООН господина Гутерриша, гражданина Португалии, страны – члена Европейского союза и НАТО, который регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями», – сказал он.

Лавров пояснил, что Гутерриш «отказывается называть вещи своими именами» и содействовать в получении «элементарной информации».

30 марта Лавров также выразил озабоченность поведением генсека ООН, который не упоминал Красную армию на памятных церемониях. Тогда Гутерриш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвица-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию: «Хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев».

В октябре 2024 г. министр говорил, что провести обновление ООН еще не поздно, но для этого нужно восстановить доверие. По словам Лаврова, доверие подрывает своими действиями Запад.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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