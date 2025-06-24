Лавров обвинил генсека ООН в злоупотреблении полномочиями
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «регулярно и откровенно» злоупотребляет своими полномочиями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Огромное сожаление вызывает позиция генерального секретаря ООН господина Гутерриша, гражданина Португалии, страны – члена Европейского союза и НАТО, который регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями», – сказал он.
Лавров пояснил, что Гутерриш «отказывается называть вещи своими именами» и содействовать в получении «элементарной информации».
30 марта Лавров также выразил озабоченность поведением генсека ООН, который не упоминал Красную армию на памятных церемониях. Тогда Гутерриш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвица-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию: «Хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев».
В октябре 2024 г. министр говорил, что провести обновление ООН еще не поздно, но для этого нужно восстановить доверие. По словам Лаврова, доверие подрывает своими действиями Запад.