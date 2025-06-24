30 марта Лавров также выразил озабоченность поведением генсека ООН, который не упоминал Красную армию на памятных церемониях. Тогда Гутерриш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвица-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию: «Хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев».