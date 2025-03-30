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Лавров выразил озабоченность поведением генсека ООН

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил озабоченность поведением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который не упоминал Красную армию на памятных церемониях. Об этом заявил Лавров в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта».

«Гутерриш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвица-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию, хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев. Это печальная тенденция», – отметил министр.

Он напомнил, что подобное происходило около пяти лет назад в Иерусалиме на открытии памятника жертвам блокады Ленинграда, в котором принимали участие президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший вице-президент США Майк Пенс. Тогда Пенс заявил, что все были счастливы, когда 27 января 1945 г. союзники распахнули ворота Освенцима.

«Понимаете, какие союзники имелись в виду? То есть из серии «и мы пахали». Печально», – указал Лавров.

По его словам, это не новое явление, которое появилось из-за озлобленности по поводу спецоперации на Украине, а тенденция. С ней нужно бороться. Россия это делает, прежде всего на площадке ООН. Эту правду российская сторона не имеет права позволить забыть, заключил министр.

26 января посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты не примут участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Россия отметит годовщину «в своем кругу». Он отметил, что присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать тех, кто освобождал концлагерь и Европу, дипломатам ни к чему.

27 января 1945 г. Красная армия освободила узников концлагеря Освенцим. В эту дату ежегодно отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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