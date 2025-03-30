Лавров выразил озабоченность поведением генсека ООН

26 января посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты не примут участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Россия отметит годовщину «в своем кругу». Он отметил, что присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать тех, кто освобождал концлагерь и Европу, дипломатам ни к чему.