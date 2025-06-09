Лавров напомнил о предложении Сталина перевести ООН в Сочи

При этом глава МИД России подчеркнул, что сейчас перенос штаб-квартиры организации уже невозможен. По его словам, «все эти структуры глубоко пустили свои корни». Это касается и зданий, и персонала, который уже купил себе квартиры, дома в постоянном месте проживания. Лавров заметил, что при переносе ООН куда-либо «будет такое перемещение народов – страшно даже себе представить».