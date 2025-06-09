Лавров напомнил о предложении Сталина перевести ООН в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что лучше всего было бы перевести ООН в Сочи. В ходе «Форума будущего – 2050» он напомнил, что именно так и предлагал сделать руководитель СССР Иосиф Сталин.
Он отметил, что Сталин высказывал такие мысли всерьез, но затем «пошел навстречу» президенту США Франклину Рузвельту. «Сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхэттен», – уточнил он.
При этом глава МИД России подчеркнул, что сейчас перенос штаб-квартиры организации уже невозможен. По его словам, «все эти структуры глубоко пустили свои корни». Это касается и зданий, и персонала, который уже купил себе квартиры, дома в постоянном месте проживания. Лавров заметил, что при переносе ООН куда-либо «будет такое перемещение народов – страшно даже себе представить».
Комплекс зданий штаб-квартиры ООН расположен в восточной части Манхэттена в Нью-Йорке. Помимо него ООН располагает еще тремя вспомогательными региональными штаб-квартирами в Женеве (Швейцария), Вене (Австрия) и Найроби (Кения).