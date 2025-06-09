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Лавров напомнил о предложении Сталина перевести ООН в Сочи

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что лучше всего было бы перевести ООН в Сочи. В ходе «Форума будущего – 2050» он напомнил, что именно так и предлагал сделать руководитель СССР Иосиф Сталин.

Он отметил, что Сталин высказывал такие мысли всерьез, но затем «пошел навстречу» президенту США Франклину Рузвельту. «Сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхэттен», – уточнил он.

При этом глава МИД России подчеркнул, что сейчас перенос штаб-квартиры организации уже невозможен. По его словам, «все эти структуры глубоко пустили свои корни». Это касается и зданий, и персонала, который уже купил себе квартиры, дома в постоянном месте проживания. Лавров заметил, что при переносе ООН куда-либо «будет такое перемещение народов – страшно даже себе представить».

Комплекс зданий штаб-квартиры ООН расположен в восточной части Манхэттена в Нью-Йорке. Помимо него ООН располагает еще тремя вспомогательными региональными штаб-квартирами в Женеве (Швейцария), Вене (Австрия) и Найроби (Кения).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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