Лавров: вдохнуть новую жизнь в ООН еще не поздно
Провести обновление ООН еще не поздно, но для этого нужно восстановить доверие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «ООН: вновь быть центром для согласования действий наций». Текст опубликован на сайте МИД РФ.
«Вдохнуть новую жизнь в ООН еще не поздно. Но сделать это можно не с помощью оторванных от реальности саммитов и деклараций, а через восстановление доверия на основе уставного принципа – суверенного равенства всех государств. Пока этого не происходит», – отметил министр.
По словам Лаврова, доверие подрывает своими действиями Запад. Глава российского МИДа обратил внимание, что проблемы, затрагивающие все человечество, должны рассматриваться «на универсальной основе, без дискриминации и стремления добиться односторонних преимуществ». В то же время Запад создает в обход ООН «подконтрольные ему узкие форматы для решения серьезных и даже судьбоносных вопросов».
На «Саммите будущего» 22 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал рассмотреть «глубокие реформы, чтобы сделать глобальные институты более легитимными, справедливыми и эффективными, основанными на ценностях Устава ООН». Он отметил, что мир переживает «период турбулентности», и предложил начать делать первые шаги по «обновлению и реформированию международного сотрудничества».
Комментируя слова Гутерриша, Лавров отметил, что перезагрузке глобального сотрудничества мешает Запад, который «растоптал все те незыблемые ценности глобализации». Российский министр также напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал необходимость объединения усилий во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности.
Путин ранее неоднократно критиковал модель однополярного мира и отмечал, что на смену ему приходит многополярность. В конце августа 2022 г. он заявил, что новый порядок должен основываться на принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития.