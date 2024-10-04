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Лавров: вдохнуть новую жизнь в ООН еще не поздно

Ведомости

Провести обновление ООН еще не поздно, но для этого нужно восстановить доверие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «ООН: вновь быть центром для согласования действий наций». Текст опубликован на сайте МИД РФ.

«Вдохнуть новую жизнь в ООН еще не поздно. Но сделать это можно не с помощью оторванных от реальности саммитов и деклараций, а через восстановление доверия на основе уставного принципа – суверенного равенства всех государств. Пока этого не происходит», – отметил министр.

По словам Лаврова, доверие подрывает своими действиями Запад. Глава российского МИДа обратил внимание, что проблемы, затрагивающие все человечество, должны рассматриваться «на универсальной основе, без дискриминации и стремления добиться односторонних преимуществ». В то же время Запад создает в обход ООН «подконтрольные ему узкие форматы для решения серьезных и даже судьбоносных вопросов».

На «Саммите будущего» 22 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал рассмотреть «глубокие реформы, чтобы сделать глобальные институты более легитимными, справедливыми и эффективными, основанными на ценностях Устава ООН». Он отметил, что мир переживает «период турбулентности», и предложил начать делать первые шаги по «обновлению и реформированию международного сотрудничества».

Комментируя слова Гутерриша, Лавров отметил, что перезагрузке глобального сотрудничества мешает Запад, который «растоптал все те незыблемые ценности глобализации». Российский министр также напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал необходимость объединения усилий во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности.

Путин ранее неоднократно критиковал модель однополярного мира и отмечал, что на смену ему приходит многополярность. В конце августа 2022 г. он заявил, что новый порядок должен основываться на принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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