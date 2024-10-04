Лавров: вдохнуть новую жизнь в ООН еще не поздно

«Вдохнуть новую жизнь в ООН еще не поздно. Но сделать это можно не с помощью оторванных от реальности саммитов и деклараций, а через восстановление доверия на основе уставного принципа – суверенного равенства всех государств. Пока этого не происходит», – отметил министр.